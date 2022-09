Rangers-Napoli, Anguissa: “Rangers? siamo qui per vincere”

Zambo Anguissa ha parlato alla vigilia di Rangers-Napoli, il centrocampista parla da leader e carica l’ambiente.

Anguissa parla alla vigilia di Rangers-Napoli. Le due formazioni si sfidano in Scozia nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

La squadra di Spalletti ha un solo obiettivo: I tre punti per una doppietta che a inizio girone manca da sei anni. Il Napoli che dopo il poker al Liverpool al Maradona nella prima giornata della fase a gironi di Champions League cerca altri tre punti ad Ibrox, fortino dei Rangers.

“Sappiamo che sarà una partita difficile, contro una squadra di valore che abbiamo studiato a lungo nei video che ci ha mostrato il mister. I Rangers proveranno a capitalizzare il fattore campo in uno stadio che ci metterà tanta pressione, ma siamo venuti qui per vincere.

Sarà una gara importante, che può fare la differenza nel gruppo.

La partita contro il Liverpool è stata la mia prima in Champions. Ho giocato bene e ne sono contento, ma la cosa importante è che la squadra abbia vinto e lo abbia fatto facendo una buona partita. Adesso però dobbiamo pensare solo ai Rangers”.

ANGUISSA PARLA DA LEADER

“Giocare senza i nostri tifosi sarà un ostacolo in più ma sappiamo che saranno con noi pur non essendo presenti. Daremo tutto anche per loro.

Rispetto alla scorsa stagione mi sento meglio perché conosco di più i compagni e il gioco del mister.

Ho fiducia nelle mie qualità, so quello che posso dare e che sono in grado anche di segnare qualche gol, visto che l’anno scorso non sono riuscito a farne.

l’importante è che la squadra vinca. Spalletti ha detto che questa squadra ha bisogno di nuovi leader, quindi io mi sono messo a disposizione e farò di tutto per migliorare e dare una mano a questa squadra”.