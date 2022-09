Rangers-Napoli, De Maggio: “Due ballottaggi e varie assenze per Spalletti”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio fa il punto della situazione in casa Napoli, alla vigilia del match dell’Ibrox Park contro il Rangers Glasgow, all’interno della trasmissione Radio Goal: “Il Napoli è pronto a volare in Scozia, Spalletti parlerà in conferenza stampa con Frank Anguissa. Ci sono diversi dubbi di formazione per la partita contro i Rangers, ma il tecnico potrebbe confermare la struttura della squadra che ha battuto il Liverpool. Il primo ballottaggio è tra Raspadori e Simeone, non potendo disporre ovviamente di Osimhen”.

De Maggio ha poi proseguito: “L’altro ballottaggio riguarda Mario Rui che se la gioca per una maglia da titolare con il terzino uruguagio Mathias Olivera. Il Napoli ha un bel jolly da giocare, quindi andrà in Scozia con molta consapevolezza. Mister Luciano Spalletti ha le idee chiare, ma sceglierà nelle prossime ore la squadra titolare che sfiderà i Rangers domani sera. Oggi pomeriggio ci sarà l’importante conferenza stampa che potrebbe fare chiarezza sulle sue scelte”. I partenopei, orfani di Osimhen, Lozano e Demme, scenderanno in campo per conquistare il secondo successo consecutivo e volare in testa alla classifica del girone A di Champions League. Nel frattempo Di Lorenzo & soci saranno attenti anche all’altra partita, prevista stasera tra Liverpool e Ajax, per avere un quadro più ampio della gradutoria.