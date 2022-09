Rangers-Napoli, De Laurentiis ha visto sul telefono lo show degli azzurri

De Laurentiis ha visto sul telefono a Cinecittà Rangers-Napoli. Il presidente azzurro era impegnato a Roma a un evento cinematografico.

Aurelio De Laurentiis non ce l’ha fatta a non godersi la grandissima vittoria del suo Napoli in Champions. Il patron azzurro era impegnato a Roma, a Cinecittà, in un importante evento cinematografico per la Paramount+ (il nuovo servizio streaming di Paramount disponibile da domani in Italia), insieme con produttori e attori internazionali.

Ma il richiamo degli azzurri in campo è stato troppo forte: così, accompagnato dal responsabile della comunicazione del Napoli, Lombardo, ha guardato la sfida di Ibrox sul telefonino in streaming: lo spettacolo è stato incredibile, la soddisfazione alla fine sicuramente enorme.

Una battaglia doveva essere e una battaglia è stata. Spalletti, senza Lozano e Osimhen, ha preferito Simeone a Raspadori, perché nella bolgia di Ibrox c’era bisogno più di spada che di fioretto, e poi si è affidato ai titolarissimi di questo avvio di stagione, con Politano a destra. Il clima incandescente ha favorito una partita aperta, spumeggiante, con ritmi altissimi e tante occasioni create, da una parte e dall’altra. Il Napoli ha espugnato il tempio scozzese con un tris devastante.

I tiffosi sono impazziti sul web e sicuramente anche il patron azzurro avrà manifestato la propia gioia a Spalletti e ai suoi ragazzi.