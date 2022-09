Rangers-Napoli: De Laurentiis vuole anticipare l’orario, c’è il Milan

Glasgow Rangers-Napoli è stata spostata a mercoledì alle 21.00, ma il Napoli vuole giocare almeno alle 18.45. Una richiesta alla Uefa che per ora non è stata ascoltata, con grande disappunto della società partenopea che si è vista spostare un match che ora andrà ancora di più a ridosso di Milan-Napoli. La sfida scudetto si gioca alle 20.45 di domenica 18 settembre.

Champions League: il Napoli chiede di anticipare la sfida con i Rangers

“Il club è contrariato, almeno vorrebbe che si giocasse alle 18,45 per consentire un rientro nella notte alla squadra. Ci provano i dirigenti azzurri, c’è la gara domenica col Milan. Inutile. La Uefa non sente ragioni. Non c’entra nulla il lutto di 12 giorni del Regno Unito (nessun cambiamento di programma per il Liverpool che gioca come da calendario domani sera con l’Ajax ad Anfield e per le altre scozzesi), ma solo per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza: tutti i poliziotti scozzesi sono impegnati nei controlli a Edimburgo per le cerimonie in onore della regina e per la visita di re Carlo III” questo è quanto scrive Il Mattino. La società di Aurelio De Laurentiis proverà anche nella giornata di oggi a cambiare le carte in tavola, ma se per il rinvio di Rangers-Napoli è arrivata una buona notizia, sembra complicato che la Uefa possa fare un altro cambiamento.