Rangers-Napoli le probabili formazioni, novità in difesa per Spalletti

Torna la Champions League per il Napoli, la seconda giornata del Girone A vedrà gli azzurri giocare con i Glasgow Rangers. Luciano Spalletti in conferenza stampa è stato chiaro non si può sottovalutare la partita e bisogna dare il massimo in uno stadio infuocato, dove non ci sarà la presenza dei tifosi del Napoli per questioni di ordine pubblico.

Champions League: le probabili formazioni di Rangers-Napoli

Luciano Spalletti è ancora senza Osimhen ma non guarda già alla partita con il Milan, prima sfida scudetto del campionato. In campo ci saranno i ‘titolarissimi’ anche perché come detto dal tecnico le partite sono ancora poche e quindi la fatica è relativa. Il dubbio è tra Simeone e Raspadori, ma sembra averlo già risolto a favore dell’argentino. In porta ci va Meret, ma in difesa ritorna Olivera e non Mario Rui con Di Lorenzo sull’altra fascia ed i centrali Kim e Rrahmani. Dopo un po’ di riposo con lo Spezia rientrano titolare Lobotka e Zielinski con Anguissa. In attacco non ce la fa Lozano, al suo posto gioca Politano con Simeone e Kvaratskhelia.

Napoli probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Nei Rangers Van Bronckhorst deve fare a meno diMclaughlin, Lawrence, Souttar, Helander e Hagi, mentre c’è il ballottaggio Colak Morelos per il ruolo di centravanti. L’allenatore degli scozzesi si affida ad un 4-2-3-1.

Rangers probabile formazione (4-2-3-1): Mcgregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barsic; Davis, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak. Allenatore: Van Bronckhorst

Rangers-Napoli dove vederla in tv in chiaro

La partita di Champions League tra Rangers e Napoli sarà trasmessa in diretta ed in chiaro da Canale 5 sui canali Mediaset, disponibile anche in streaming. La sfida del Napoli ai Glasgow Rangers, sarà visibile anche sui canali Sport Action (206 satellite), Sky Sport 4k (213 sat.), Sky Sport (253 sat.).