Rangers-Napoli: Lozano in forte dubbio, ecco perché non si è allenato

Hirving Lozano può saltare la sfida di Champions League Rangers-Napoli, il giocatore messicano sarà valutato nei prossimi giorni. Il posticipo della gara di Champions League dà a Spalletti un giorno in più per cercare di portare Lozano almeno in panchina, ma il giocatore non si è allenato nemmeno nella giornata di ieri e quindi potrebbe restare addirittura a Napoli.

Lozano sintomi para influenzali

Gazzetta sulle condizioni di Lozano scrive: “Hirving Lozano non ha svolto allenamento per una sindrome para influenzale. Così ha informato il club, naturalmente c’è molta attenzione sui sintomi e proprio per tenere alta l’attenzione covid il giocatore è rimasto a casa. Oggi si valuteranno le condizioni dell’attaccante messicano che se non si allenerà nemmeno oggi, difficilmente partirà domani per la trasferta in Scozia di Champions League“. Spalletti in Rangers-Napoli dovrà fare a meno anche di Osimhen e perdere anche Lozano sarebbe grave. Il messicano è stato uno degli uomini decisivi con lo Spezia, ovvero quello che ha fornito l’assist a Raspadori per il gol della vittoria. Certo Lozano si era anche divorato un paio di gol, ma la presenza del messicano riesce a dare maggiore possibilità di arrivare sul fondo e crossare al centro, per l’arrivo di attaccanti e centrocampisti.