Rangers-Napoli: Lozano verso il forfait, cinque cambi per Spalletti

Rangers-Napoli, Luciano Spalletti pronto a fare cinque cambi rispetto alla formazione che ha giocato con lo Spezia. Lozano verso il forfait. Il messicano è reduce da un problema para influenzale ed in questi giorni non si è allenato, difficile che possa essere titolare, si farà il possibile per portarlo almeno in panchina. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “La presenza di Lozano a Glasgow è in forte dubbio. I due giorni trascorsi a combattere con una sindrome parainfluenzale, e i due allenamenti saltati, hanno seminato un bel po’ di punti interrogativi sul suo passaporto: lo staff medico lo valuterà oggi, prima della rifinitura, e poi Spalletti deciderà se includerlo nell’elenco dei convocati in partenza da Capodichino. Se anche dovesse fare parte del gruppo, però, il Chucky partirebbe dalla panchina: a destra ci sarà Politano“.

Oltre a Lozano Spalletti nella sfida di Champions League tra Napoli e Glasgow Rangers è pronto a fare altri cambi, rispetto alla formazione che ha giocato titolare con lo Spezia. Fuori Juan Jesus, Elmas e Ndombele dentro Kim, Lobotka e Zielinski. In attacco detto di Lozano, c’è il ballottaggio tra Simeone e Raspadori, con l’argentino che è favorito sull’ex Sassuolo per giocare al centro dell’attacco partenopeo.