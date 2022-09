Rangers-Napoli senza inno Champions League: ecco il motivo

Rangers-Napoli senza inno della Champions League. All’Ibrox Stadium di Glasgow non risuoneranno le note dell’inno della più grande competizione europea per club, questo in segno di lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta.

L’inno della Champions League non risuonerà in nessun stadio britannico, com’è accaduto anche ieri durante la sfida Liverpool-Ajax, vinta dai Reds per 2-1. La Uefa ha anche disposto che non esporrà il bandierone a centrocampo con le stelle della Champions ed inoltre i Rangers hanno deciso di osservare un minuto di silenzio prima dell’avvio del match, oltre che indossare il lutto al braccio. Gazzetta fa sapere che è stata “rifiutata dalla Uefa la richiesta portata avanti dal club scozzese di suonare ‘God save The King’. Preso atto del “no”, i giocatori e tifosi potrebbero comunque cantarlo prima del fischio iniziale.

Champions League: le probabili formazioni di Rangers-Napoli

Luciano Spalletti è ancora senza Osimhen ma non guarda già alla partita con il Milan, prima sfida scudetto del campionato. In campo ci saranno i ‘titolarissimi’ anche perché come detto dal tecnico le partite sono ancora poche e quindi la fatica è relativa. Il dubbio è tra Simeone e Raspadori, ma sembra averlo già risolto a favore dell’argentino. In porta ci va Meret, ma in difesa ritorna Olivera e non Mario Rui con Di Lorenzo sull’altra fascia ed i centrali Kim e Rrahmani. Dopo un po’ di riposo con lo Spezia rientrano titolare Lobotka e Zielinski con Anguissa. In attacco non ce la fa Lozano, al suo posto gioca Politano con Simeone e Kvaratskhelia.

Napoli probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Nei Rangers Van Bronckhorst deve fare a meno diMclaughlin, Lawrence, Souttar, Helander e Hagi, mentre c’è il ballottaggio Colak Morelos per il ruolo di centravanti. L’allenatore degli scozzesi si affida ad un 4-2-3-1.

Rangers probabile formazione (4-2-3-1): Mcgregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barsic; Davis, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak. Allenatore: Van Bronckhorst