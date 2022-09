Rangers-Napoli, i convocati di Spalletti. Tre assenti a Glasgow

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, in vista della sfida tra Rangers e Napoli, in programma domani alle ore 21 all’Ibrox Stadium per la seconda giornata del girone A di Champions League. Come già era preventivato tre sono gli assenti nella compagine partenopea. Victor Osimhen, Hirving Lozano e Diego Demme salteranno la sfida in terra scozzese e stanno svolgendo un programma differenziato in questi giorni, così come scritto nel comunicato stampa del club partenopeo: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma domani alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Demme ha fatto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo“.

I CONVOCATI AZZURRI:

Portieri: IDASIAK Hubert, MERET Alex, SIRIGU Salvatore

Difensori: DI LORENZO Giovanni, JESUS Juan, MARIO RUI Silva Duarte, MINJAE Kim, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir, ZANOLI Alessandro

Centrocampisti: ANGUISSA Frank, ELMAS Elif, GAETANO Gianluca, LOBOTKA Stanislav, NDOMBELE Tanguy, ZERBIN Alessio, ZIELINSKI Piotr

Attaccanti: KVARATSKHELIA Khvicha, POLITANO Matteo, RASPADORI Giacomo, SIMEONE Giovanni