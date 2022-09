Rangers-Napoli, Spalletti: “Grande risultato. Scudetto? non l’ha vinto nemmeno Ancelotti…”

Rangers-Napoli, il tecnico Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Canale 5 della bellissima vittoria di Ibrox per 0-3

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di canale 5 al termine di Rangers-Napoli. La squadra azzurra si è consolidata alla testa della classifica del girone di Champions con 6 punti.

Ranges-Napoli, Spalletti, intervista a canale 5

“Come mi sento dopo questa partita? Si sta molto tranquilli, si tiene il cervello acceso e non si va in escandescenza. Risultato importantissimo per noi, complimenti ai calciatori per la grandissima partita giocata. Questi non giocavano la Champions da 12 anni, hanno una buona squadra. Abbiamo retto benissimo, abbiamo usato l’anima e abbiamo giocato. Loro sono stati bravi a rendere difficile la gara per fisicità e duelli, però non abbiamo mai perso il pallino. Abbiamo avuto ben chiaro dove portare la partita. Ce l’abbiamo fatta. Nel primo tempo non abbiamo usato bene la qualità sulla trequarti”.

Spalletti su Rangers-Napoli ha poi aggiunto: “L’anno scorso problemi col Napoli? Dovevamo vincere il campionato? Lo scorso è stato un grande campionato, qualcuno vuole considerarlo fallito. Ma perché? E’ stato vinto con Ancelotti due anni prima e con la stessa squadra? Era la squadra ricreata a misura del più forte di tutti. Arrivare davanti alla Roma, davanti alla Juventus e alla Lazio lo fate diventare normale. Questa gara ti dà la possibilità di parlare di crescita, quello che bisogna fare”.

“La reazione dopo il doppio rigore errato è stata importantissima, abbiamo continuato a martellare e giocare. Il fatto di Politano di andare a battere il rigore con quella qualità… serve spessore e personalità. Zielinski migliore in campo secondo me. I rigori si sbagliano anche, ne abbiamo sempre sbagliati. E’ l’atteggiamento della squadra come dicevate che diventa fondamentale. Anche stasera ha fatto la differenza, noi siamo a posto e siamo contenti”. Ha concluso Spalletti l’intervista a canale 5.