Martino: “Rangers-Napoli? Vi svelo i titolari di Spalletti”

“Luciano Spalletti manderà in campo la formazione che gli dà le maggiori garanzie. Davanti a Meret la coppia di centrali sarà la solita: quella formata da Rrahmani e Kim. Di Lorenzo sarà confermato a destra, ma prevedo l’inserimento di Olivera a sinistra. Centrocampo con Zielinski, Lobotka e Anguissa. In attacco, a destra Matteo Politano prenderà il posto del messicano Hirving Lozano, il messicano non è al meglio. In campo anche Simeone e Kvaratskhelia“, ha proseguito Martino.

Come sempre Luciano Spalletti farà ruotare tutti i calciatori, concedendo minuti importanti anche nel secondo tempo, con l’obiettivo di preparare al meglio anche la sfida di domenica contro il Milan allo stadio “Meazza” di San Siro.