Rangers, Van Bronckhorst applaude il Napoli: “Che squadra straordinaria”

L’allenatore dei Rangers, Van Bronckhorst, tesse le lodi del Napoli e applaude la squadra di Spalletti per la vittoria ad Ibrox Park.

Cinque anni dopo, Giovanni Van Bronckhorst ha ritrovato il Napoli da avversario in Champions League. L’ex fluidificante di Barcellona, Arsenal e Rangers, oltre che della nazionale olandese, aveva già affrontato gli azzurri nella fase a gironi dell’edizione 2017-’18 alla guida del Feyenoord.

Van Bronckhorst, subì una sonora sconfitta per 3-1 nell’allora San Paolo, ma spuntandola 2-1 al De Kuip in un girone che vide il Napoli chiudere al terzo posto proprio davanti agli olandesi.

VAN BRONCKHORST SU RANGERS-NAPOLI

Van Bronckhorst dopo la sconfitta dei suoi Ranger per 3-0 in conferenza stampa si complimenta con il Napoli di Spalletti:

“Il Napoli è una squadra straordinaria, non era facile, eppure abbiamo tenuto testa fino all’espulsione. Poi dopo il gol è chiaramente cambiato il nostro gioco.

Dopo il gol dovevamo attaccare assolutamente e ci abbiamo provato, beccando poi ripartenze. Stiamo crescendo, se paragoniamo questa gara a quella con l’Ajax, oggi abbiamo fatto meglio: siamo stati più veloci e abbiamo imparato dagli errori.

Van Bronckhorst ha poi aggiunto: “Come giudico la partita di stasera? Fino all’espulsione abbiamo giocato bene, siamo stati ben organizzati, i nostri hanno dato tutto in campo e abbiamo avuto le occasioni per segnare. Secondo me è stata una bella partita, dopo l’espulsione era difficile e abbiamo comunque parato due rigori”.

RANGERS-NAPOLI, IL TABELLINO E LE PAGELLE

RANGERS-NAPOLI 0-3

MARCATORI: 68′ rig. Politano, 85′ Raspadori, 91′ Ndombele

RANGERS (4-2-3-1): McGregor 8; Tavernier 5 (82′ Kamara 5), Goldson 6, Sands 4,5, Barisic 5; Jack 6 (63′ King 5,5), Lundstram 5,5; Arfield 6 (72′ Matondo sv), Davis 5,5 (82′ Tillman sv), Kent 6,5; Morelos 5 (72′ Colak sv). All. Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Kim 6,5, Mario Rui 6,5 (77′ Olivera 6,5); Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, Zielinski 5,5 (82′ Ndombele 7); Politano 7,5 (77′ Zerbin 6), Simeone 6 (77′ Raspadori 7), Kvaratskhelia 6,5 (90′ Elmas sv). All. Spalletti.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna)

Ammoniti: Morelos (R), Lundstram (R), Politano (N), Barisic (R), Tavernier (R)

Espulsi: al 55′ Sands (R) per doppia ammonizione

Note: al 60′ McGregor (R) para un rigore a Zielinski (N)