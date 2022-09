Raspadori prenota un posto: vuole la Champions con la ‘benedizione’ di Mertens

Giacomo Raspadori vuole giocare in Champions League contro i Glasgow Rangers, l’ex Sassuolo ha saltato la prima con il Liverpool. La partita è stata posticipata a mercoledì 14 settembre, così Spalletti avrà un giorno in più per allenare la sua squadra in vista di una sfida che può già orientare il girone. Ma chiaramente avrà un giorno in meno di riposo in vista della sfida Milan-Napoli del 18 settembre.

Ancora una volta il tecnico dovrà fare a meno di Osimhen che torna dopo la sosta. Ed allora chi gioca titolare come prima punta Rangers-Napoli? Raspadori ci spera dopo aver giocato con lo Spezia in quel ruolo.

Rangers-Napoli: ballottaggio Simeone-Raspadori

L’ex Sassuolo ha anche segnato un gol, ma quando già si era spostato esterno per fare spazio a Simeone. Un gol che però lo ha caricato tantissimo, anche perché ha incassato i complimenti social di Dries Mertens, insomma non di uno qualsiasi. In ogni caso, come sottolinea il Corriere dello Sport, a Raspadori basterebbe esserci magari anche a gara in corso, dato che Simeone sembra dare più peso in avanti e Kvaratskhelia appare intoccabile in questo momento. Jack poi può giocare in molti ruoli, prima punta, esterno di fascia, trequartista in un 4-2-3-1. Insomma non ci sono problemi, basta che Spalletti chiama e Raspadori risponde.