Raspadori felice per il gol, arriva un complimento inaspettato

Giacomo Raspadori autore del gol vittoria del Napoli contro lo Spezia riceve una dedica speciale da Mertens.

Il Gol di Raspadori che segna la vittoria contro lo Spezia rappresenta un carico di fiducia e di adrenalina per il giovane che al Napoli era arrivato dopo una lunga ed estenuante trattativa. Questione di feeling coi compagni e di dettagli tattici da raffinare, di ansia e voglia di spaccare il mondo, di quel pizzico di malasorte che sembra averti voltato le spalle e poi ti restituisce tutto perché ci hai creduto.

Dopo i complimenti di Spalletti, per Raspadori sono attivati anche quelli più attesi di Dries Mertens:

“L’abbiamo cercata fino alla fine e siamo riusciti a portare a casa la vittoria! Emozioni da brividi”. È stato il commento condiviso sui social network da Raspadori che, oltre a ricevere in complimenti dei compagni di squadra, ne ha incassato anche un altro a sorpresa. È stato Dries Mertens (che martedì sera era in tribuna al Maradona in occasione della partita di Champions col Liverpool) a dedicargli un pensiero speciale. In fondo, il suo ingaggio è avvenuto nel solco dell’esperienza del belga che a Napoli ha lasciato il cuore. “Sapevo che facevi gol, complimenti amico mio“, le parole dell’ex adesso al Galatasaray.

Raspadori sa che è un punto di partenza e che la strada da fare è ancora molto lunga. Ma un passo importante è stato fatto:

“Ho ancora i brividi. Sono davvero contento, dovevamo vincere a ogni costo e siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Ringrazio tutti i compagni che hanno facilitato il mio inserimento. Ambientarsi in un gruppo così è facile anche per un ragazzo giovane e timido come me. Rifarei altre 1000 volte la scelta di accettare il Napoli”.