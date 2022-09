Raspadori gol da predestinato: prima Rangers, ora obiettivo Milan

Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone si giocano un posto da titolare in Milan-Napoli. Senza Osimhen il tecnico Luciano Spalletti deve scegliere tra altri due attaccanti. Entrambi sono in un ottimo stato fisico e mentale. L’argentino ha segnato con il Liverpool ed ha giocato molto bene in Champions League. Raspadori viene da due reti consecutive: quella con lo Spezia in Serie A e quella del 2-0 in casa dei Glasgow Rangers. Un gol da predestinato visto che con il Sassuolo ci aveva già segnato nel 2021 come ricorda Corriere dello Sport.

Milan-Napoli: Raspadori o Simeone

“E allora, il Jacpot. O magari la coppia di Jacj: si può scegliere e scherzare con le parole, poco importa, tanto Raspadori ha dimostrato a tutti quelli che avevano legittimamente storto il naso nel corso della partita dello Spezia che lui ha preso molto seriamente un’avventura voluta a ogni costo. E anche che la vita può cambiare in un clic, con un gol, anzi due: sabato al Maradona in campionato l’ha decisa lui a un passo dal gong dopo una serie di errori e sbuffi e poi mercoledì con i Rangers ha messo il sigillo sulla vittoria a cinque dalla fine“.

Ora però Raspadori si gioca il posto da titolare con Simeone. A San Siro ha già segnato, con il Sassuolo, firmando la vittoria del 21 aprile del 2021 1-2 con doppietta di Raspadori. Ora è pronto a ripetersi e sembra che Spalletti voglia puntare proprio su di lui.