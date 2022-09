CorSport – Da peggiore in campo a uomo del destino, Raspadori fa superare l’esame al Napoli

Il Napoli vince con lo Spezia con una rete di Giacomo Raspadori che fino a quel momento non aveva brillato. Lo sport ed il calcio in particolare è fatto così, può cambiare la vita in pochi secondi, quelli che servono a calciare un pallone e veder finire la palla in rete. È quanto accaduto a Raspadori che in Napoli-Spezia non aveva giocato benissimo, ma che ha avuto la forza nella testa e nelle gambe per non demoralizzarsi e crederci sempre. Perché per fare il gol che ha fatto ci vuole lucidità e bravura, ma soprattutto tanta voglia di segnare.

Napoli-Spezia: Raspadori decisivo

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “E alla fine vince: 1-0, con il gol di un uomo che fino a quel momento era seriamente candidato al podio dei peggiori in campo e che Spalletti, bravo e fortunato, decide comunque di non sostituire: Raspadori. Jack: giornataccia per lui, centravanti d’occasione al posto dell’infortunato Osimhen, che all’improvviso diventa un sogno.

Già, da queste parti si cominciano a carezzare con rispetto certi pensieri dopo le ultime tre partite: messi in fila in una settimana la Lazio e i ragazzi tosti di Gotti, e in mezzo, tanto per gradire, c’è la storia dei Fab Four cantati al Liverpool con la melodia della Champions. Napoli in testa alla classifica, almeno per una notte in attesa dell’Atalanta, e soprattutto promosso al primo, vero esame di maturità della stagione“.