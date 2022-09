La regina Elisabetta è morta: aveva 96 anni. Arriva l’annuncio ufficiale

La Regina Elisabetta è morta. La sovrana 96enne si è spenta nell’affetto della Famiglia Reale inglese, Carlo diventa Re.

Addio alla Regina Elisabetta II, la monarca più amata nel Regno Unito e non solo. La sovrana è deceduta all’età di 96 anni nella scozzese Balmoral, da sempre uno dei suoi luoghi del cuore, dopo aver affrontato diversi problemi di salute. L’annuncio è arrivato sui profili ufficiali social della Famiglia Reale alle ore 19.30: “La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio – si legge nel tweet postato alle ore 19.30 -.

Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”. Solo un anno fa, nell’aprile 2021, è venuto a mancare il marito di Elisabetta, il Principe consorte Filippo, che the Queen aveva sposato nel 1947 e dal quale aveva avuto i quattro figli Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Con la morte della Regina Elisabetta scatta l’operazione London Bridge, chiamata Operation Unicorn dal momento in cui il decesso è avvenuto in Scozia.

La Regina ha scelto di trascorrere le ultime ore della sua lunga vita a Balmoral, in Scozia, da sempre il suo luogo del cuore dove era solita trascorrere l’estate. Negli ultimi mesi, dopo il trasferimento da Buckingham Palace al castello di Windsor, Elisabetta ha passato molto tempo a Balmoral, anche lo scorso giugno per una breve pausa prima di partecipare alle celebrazioni popolari clou del suo Giubileo di Platino. E qui ha scelto di rimanere nei giorni scorsi nonostante l’impegno di dover presiedere al passaggio di consegne del premier britannico, da Boris Johnson a Liz Truss. Per la prima volta nella sua storia la residenza è diventata sede di questo momento istituzionale fondamentale per il Regno Unito.

Il messaggio di Cordoglio del Presidente Sergio Mattarella per la scomparsa della Regina Elisabetta II.

“In occasione della scomparsa della Regina Elisabetta II giungano a Vostra Maestà, alla famiglia reale e a tutti i cittadini del Regno unito le più sentite condoglianze della Repubblica italiana e mie personali”.

Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio.

