La Regina Elisabetta e l’indimenticabile viaggio a Napoli. “Amava ‘Luna Rossa’”

La Regina Elisabetta indimenticabile il suo viaggio a Napoli in compagnia del principe Filippo il 4 maggio del 1961.

Il mondo piange la Regina Elisabetta, 70 anni di Regno come nessuno prima di lei, è un’icona mondiale, pop e di stile, conosciuta in tutto il mondo. A Napoli la Regina Elisabetta è legata, come ha sempre detto, da bellissimi ricordi. Visitò due volte il capoluogo partenopeo nei suoi quattro viaggi in Italia: la prima nel 1961, l’ultima visita nel 2014.

REGINA ELISABETTA A NAPOLI

In pochi sanno che il Duca di Edimburgo, Philip Mountbatten, visitò la città di Napoli con la regina Elisabetta – unica città del Sud Italia ad essere visitata dalla coppia reale. La visita ufficiale a Napoli della Regina Elisabetta avvenne il 4 maggio del 1961.

l principe e la regina visitarono diverse zone della città di Napoli dopo essere sbarcati alla Stazione marittima di Napoli e aver sfilato in corteo per le strade della città gremite di gente, mentre da Castel dell’Ovo venivano sparati colPi di fucile a salve in loro onore.

L’accoglienza dei napoletani fu molto calorosa e i due regnanti vissero il soggiorno partenopeo, seppur brevissimo, tra grandi sorrisi e un vero e proprio bagno di folla.

La coppia reale si diresse al Vomero, la regina desiderava visitare l’affascinante Certosa di San Martino. Un’altra tappa del principe Filippo e della regina Elisabetta, l’ultima prima di salutare la città campana, fu piazzale Tecchio, più precisamente la Stazione di Mergellina.

LA REGINA AMAVA “LUNA ROSSA”

Quella della primavera del 1961 era cominciata proprio a Napoli e finì in Vaticano, ospite da Papa Giovanni XXIII. Dopo la visita di Stato, le visite private a Venezia, Firenze, Milano e Torino. A Napoli era arrivata di martedì 4 maggio. Elisabetta e il marito Filippo sbarcarono dal panfilo Britannia mentre da Castel dell’Ovo spararono ventiquattro colpi di cannone e salve.

Pare che la Regina amasse particolarmente la canzone napoletana, in particolare Luna Rossa che a Londra aveva riascoltato in un’esibizione esclusiva di Ugo Calise in un concerto organizzato dall’ambasciata italiana.