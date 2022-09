Dal Regno Unito: “Rangers-Napoli? Sensazioni negative, ecco il motivo”

Tom Collomosse, giornalista inglese del Dail Sport, è intervenuto ai microfoni di “Si Gonfia la rete” sulle frequenze di Radio Crc, per esprimere il suo giudizio sull’eventuale rinvio delle partite che coinvolgono le squadre del Regno Unito per la scomparsa della Regina Elisabetta: “Gare a rischio rinvio? Il weekend prossimo sarà determinante. Non sappiamo se ci saranno gare la prossima settimana, credo quindi sia difficile che si giocheranno le partite di Champions League. Forse più avanti o domani sapremo dell’evolversi della situazione”.

Rangers-Napoli?: “La Premier e gli altri campionati inglesi hanno preso questa decisione e la stessa cosa capiterà anche in Scozia, sarebbe un po’ strano se giocassero normalmente la Champions. Se il campionato non va avanti secondo me le nostre squadre non giocheranno le competizioni europee. I Rangers di Glasgow sono molto legati alla figura della regina. È difficile per me spiegarlo in italiano, ma confermo che sono molto legati a queste figure. Giocare in casa dei Rangers è complicato, lo stadio è la forza di questa squadra”.