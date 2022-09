Il retroscena: “Cristiano Ronaldo ingombrante. Solo un club ha fatto un’offerta”

“L’unica offerta concreta per Cristiano Ronaldo è stata quella del club arabo Al-Hilal, che gioca nel campionato dell’Arabia Saudita, ma il calciatore portoghese non vuole rinunciare a giocare la Champions League. Le squadre temono che Ronaldo possa diventare una presenza troppo ingombrante per gli allenatori. Ogni settimana le telecamere gli starebbero dietro, a bordocampo e in panchina e parlerebbero di lui ogni volta che non gioca o che la squadra perde. Una telenovela continua che non farebbe bene all’allenatore e alla squadra”.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Leicester-Manchester United, l’allenatore dei Red Devils Ten Hag ha risposto così ad una domanda sul portoghese: “È chiaro che Cristiano fa ancora parte dei nostri piani. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità. C’è bisogno di molti giocatori per coprire il gran numero di partite e ottenere costanza di risultati”.