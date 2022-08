Romano: “Fabian al PSG libera Navas al Napoli, si firma” i dettagli

Fabian Ruiz è vicinissimo a diventare un giocatore del PSG, il Napoli è pronto a fare firmare Keylor Navas, portiere costaricense. Nelle ultime ore la trattativa tra Fabian ed il club francese ha subito una accelerazione, data anche all’addio ad Herrera che permette al PSG di chiudere con il centrocampista spagnolo.

Navas al Napoli, Fabian con lo sconto al PSG

I dettagli della trattativa vengono dati da Francesco Romano di Le Bombe di Vlad e produttore esecutivo di Mediaset: “Fabian è del PSG limati gli ultimi dettagli che verranno formalizzati lunedì: 22 milioni di euro e 2 milioni di bonus non semplici. Il Napoli chiedeva 30 milioni, i 6-8 milioni risparmiati andranno sulla buonuscita di Navas che verrà liberato e potrà firmare finalmente il suo biennale col club azzurro“. Dunque i due club si vengono incontro e se da una parte il Napoli cede qualcosa sul prezzo del cartellino del giocatore, dall’altro il club francese usa quei soldi per dare la buonuscita a Navas. Con una parte dei soldi già incassati Navas sarà libero di firmare per il Napoli a 3 milioni di euro, senza perdere nulla rispetto ai 9 milioni di euro che quest’anno avrebbe percepito al PSG. Ma dato che due mensilità sono state già pagate dal club francese, l’accordo con il Napoli potrebbe avvenire anche ad una cifra inferiore.