Ronaldo al Napoli: De Laurentiis a Mendes: “Affare si può fare alle mie condizioni”

Cristiano Ronaldo al Napoli e Victor Osimhen al Manchester United, Aurelio De Laurentiis ne parla con Jorge Mendes. La trattativa è complcatissima, il tempo è breve come sottolineato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ma paradossalmente più passa il tempo e più si fa il gioco di De Laurentiis che non ha bisogno di vendere Osimhen ed ha una squadra già completa. Il Manchester United, invece, vorrebbe cedere il portoghese con ten Hag che ha reso dichiarazioni di facciata sull’argomento.

Ronaldo al Napoli, De Laurentiis lo vuole gratis

Il Mattino ritorna sull’operazione di mercato che vede il portoghese in azzurro e Osimhen al Manchester United. Secondo il quotidiano partenopeo, Aurelio De Laurentiis pone condizioni durissime per chiudere l’affare: vuole Cristiano Ronaldo gratuitamente con l’ingaggio interamente pagato dal Manchester United, inoltre la valutazione del cartellino di Osimhen sale a 140 milioni di euro. Mendes è convinto che la famiglia Glazer che gestisce il Manchester United sia disposta ad un salasso simile e sta spingendo per fare andare Cristiano Ronaldo al Napoli e non al Chelsea. Il giocatore portoghese è stato offerto anche al Milan, ma al momento la pista azzurra è quella più verosimile anche se davvero complicata da attuare in breve tempo.