Ronaldo al Napoli, ecco cosa manca. Il punto sulla trattativa

Ronaldo al Napoli ecco cosa manca per concludere la trattativa che sta accendendo gli ultimissimi giorni di calciomercato.

Jorge Mendes vuole portare Cristiano Ronaldo al Napoli. Il fuoriclasse portoghese può già lasciare il Manchester United: le indiscrezioni parlano di una super offerta da 140 milioni al patron del Napoli De Laurentiis.

Paradossalmente, come accaduto lo scorso anno, a pochi giorni dal termine della finestra estiva di calciomercato, Cristiano Ronaldo potrebbe clamorosamente cambiare aria.

Il suo ritorno al Manchester United non è andato come il portoghese sperava e il tecnico Ten Hag ha dimostrato più volte di non considerarlo non solo la stella della squadra ma nemmeno un titolare fisso.

Jorge Mendes, ha provato a trovare una nuova collocazione al fuoriclasse portoghese ma si è visto rispondere sempre ‘picche’. Personalità ingombrante, ingaggio troppo elevato, età ormai elevata (Ronaldo compirà 38 anni a febbraio) i principali motivi che hanno indotto svariati club a rifiutare la proposta di Mendes.

Ora il super agente prova a piazzare CR7 al Napoli, mettendo sul tavolo un’offerta dello United da 140 milioni, più il prestito del portoghese per Osimhen.

RONALDO AL NAPOLI: LA FORMULA

Nonostante le smentite di rito, Jorge Mendes sta provando a convincere le parti della bontà dell’affare. Le parti da convincere, ovviamente, sono quattro.

In primis il Manchester United, che dovrebbe accettare l’idea di versare circa 140 milioni nelle casse del Napoli per avere Osimhen e, in più, pagare il ricco stipendio di Ronaldo.

Poi, chiaramente, c’è da convincere il Napoli che, seppur inevitabilmente affascinato dall’idea di riportare in Italia il fuoriclasse portoghese, dovrebbe accettare di rinunciare a Victor Osimhen, ormai perfettamente integrato nell’ambiente e nel gioco di Spalletti.

Lo stesso Osimhen, inoltre, chiede circa 10 milioni di euro di ingaggio per accettare il trasferimento ai Red Devils, cifra che non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile, ma che andrebbe comunque valutata.

Cristiano Ronaldo, invece, pur di partecipare ancora una volta alla Champions League e non avendo più tante frecce al proprio arco, sarebbe felice di trasferirsi in Campania.

RONALDO AL NAPOLI: COSA MANCA?

Come detto, in primis manca l’ok del Manchester United. Se è vero che Ronaldo in questo momento rappresenta più un problema che una risorsa, è altrettanto vero che “pagare per cederlo” appare eccessivo. L’idea di portarsi a casa Osimhen potrebbe indorare la pillola ai Red Devils che, però, sembra preferiscano investire una cifra simile per portare a Manchester la stella dell’Ajax Antony piuttosto che il nigeriano del Napoli.

Inoltre, anche il Napoli tentenna: Ronaldo rappresenterebbe un colpo mediatico clamoroso, ma non tutti in casa azzurra – a cominciare dal presidente De Laurentiis – sono convinti che sul piano strettamente tecnico l’operazione rappresenti un upgrade, indipendentemente da come verrebbero investiti i milioni incassati per la cessione di Osimhen. Infine, se da una parte ci sarebbe un ambiente sicuramente euforico per l’arrivo del fenomeno portoghese, dall’altra gli equilibri dello spogliatoio potrebbero traballare.