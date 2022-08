Mendes, 140 ml e CR7. Il Napoli non ci crede, ecco cosa filtra da Castel Volturno

NAPOLI-RONALDO-CALCIOMERCATO. Il quotidiano il Mattino, riporta alcuni importanti aggiornamenti sul possibile arrivo di CR7 al Napoli. Secondo quanto riferito dal potentissimo agente Jorge Mendes, l’offerta da 140 milioni per Osimhen sta per arrivare.

Mendes è convinto che la famiglia Glazer che gestisce il Manchester United sia disposta ad un salasso simile e sta spingendo per fare andare Cristiano Ronaldo al Napoli e non al Chelsea.

Il giocatore portoghese è stato offerto anche al Milan, ma al momento la pista azzurra è quella più verosimile anche se davvero complicata da attuare in breve tempo.

“Nessuno ci crede, ma tutto ruota attorno alle sue rassicurazioni. De Laurentiis è sereno: sa bene che il portoghese gioca su più tavoli e che ieri ha parlato con il Chelsea per trovare una soluzione. E che il Napoli è solo una pedina tra le tante. Non è semplice far combaciare tutti i pezzi del puzzle ma in ogni caso Mendes ci sta lavorando. Notte e giorno.

“Se si lavorasse solo per portare Cristiano Ronaldo in prestito al Napoli, ecco sarebbe davvero una operazione non impossibile. Ma non è così: serve che il Manchester United metta sul piatto 140 milioni per Osimhen (e che Osimhen accetti il trasferimento, dettaglio non da trascurare). E intanto i Red Devils sono a un passo da Antony dell’Ajax : valore, 100 milioni”.

“Sui social, da qualche ora, circola la grafica di una presunta presentazione da parte del club azzurro del campione portoghese, lo stile è quello dei precedenti annunci per quanto riguarda i nuovi acquisti, ma si tratta di una realizzazione fake fatta da qualche tifoso del Napoli, che nonostante tutto, sogna l’arrivo di CR7 in azzurro, Purtroppo non c’è nulla di vero”.

Mendes si è legato a doppio filo al calciomercato del Napoli, se da un lato prova a piazzare Ronaldo alla corte di Salletti dall’altro sta gestendo anche l’operazione Navas.

“Mendes è pure colui che sta provando a strappare la rescissione al Psg di Navas, proprio per poi portarlo in azzurro. Ma anche qui, un conto sono i suoi desideri, un conto la realtà. Perché Nasser Al Khelaifi non intende dare a Navas (e quindi a Mendes) i 25 milioni che chiede per andare via con il resto, 10 milioni, che glieli darebbe il Napoli in due anni.

Domani, forse, un nuovo incontro con Campos per capire se il Psg (che ha offerto “solo” 12 milioni per la rescissione) è pronta ad alzare la propria offerta.

E Fabian? Separato in casa, con i suoi agenti che ieri erano a Parigi per definire i dettagli dell’approdo sotto la Torre Eiffel.

Il Napoli accetta i bonus e l’operazione si chiuderà attorno ai 24 milioni di euro. Forse già domani Fabian potrebbe avere il via libera per volare in Francia”.