Ronaldo-Napoli, Mendes ci lavora da mesi: “Se non trovo nessuno, vorrei portarlo lì”

CALCIOMERCATO NAPOLI. CRISTIANO RONALDO-NAPOLI. L’affare tra Cristiano Ronaldo ed il Napoli non nasce in questi giorni, bensì è un obiettivo già da tempo per Jorge Mendes. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino nello spazio riservato al calcio, Mendes aveva già confidato a luglio il suo piano ed avrebbe confessato tale idea ai suoi amici “Se non trovo nessuno prima, provo a portare Ronaldo al Napoli a fine mercato”. Già nel 2018, Mendes (che ha sempre avuto ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis) propose al Napoli la stella portoghese, ma il presidente disse di no, dopo aver valutato la reale fattibilità ed i costi dell’operazione. Quattro anni dopo la situazione è diversa, con CR7 mai vicino come ora a vestire la maglia azzurra.