Salernitana penalizzata, la stampa nazionale si sofferma sul 3-2 e non sul rigore inesistente

La Salernitana ha dominato la Juventus, ma la stampa nazionale punta i riflettori solo sul gol annullato a Milik.

La Salernitana pareggia con la Juventus per 2-2. Gli uomini di Nicola sfiorano l’impresa allo Stadium ma portano comunque a casa un punto. I granata giocano un grande primo tempo e si portano in vantaggio per 2-0 nella prima frazione di gioco grazie ad un gol di Candreva e poi a quello di Piatek su rigore. Finale incandescente con i giocatori della Juve che circondano l’arbitro Marcenaro per protestare per il gol annullato a Milik. Il pareggio della Juve con la Salernitana apre una profonda crisi in casa bianconera, trema la panchina di Allegri, anche lui espulso, che con questo pareggio si ferma al settimo posto a dieci punti. La Salernitana sale a 7 punti in classifica, anche se aveva sentito odore di impresa.

La stampa nazionale difende la Juve

Il giornalista Gaetano Ferraiuolo, suu portale Tuttosalernitana lancia una frecciata diretta alla stampa nazionale:

“Diciamo la verità: la Salernitana a certi livelli inizia a dare fastidio a qualcuno. E, anche a costo di fornire un servizio pessimo, si sta facendo di tutto per screditare il dominio granata allo Stadium lasciando intendere che il 2-2 finale sia frutto di un torto arbitrale a danno dei bianconeri. Già associare la parola “torto” alla Juventus fa quantomeno sorridere, figuriamoci poi se i presunti esperti che parlano in tv palesano una certa simpatia per la Vecchia Signora al punto da analizzare le cose al contrario.

Si sta parlando con insistenza del gol annullato giustamente a Bonucci, si sta provando in tutti i modi a dimostrare che Candreva tenesse in gioco il capitano bianconero. Assurdo. Soprattutto se non si rimarca con la stessa enfasi che il rigore assegnato ai padroni di casa, una consuetudine da quelle parti, è assolutamente inesistente.

C’è un fallo netto di Cuadrado su Candreva e il calciatore in maglia rosa cade al minimo contatto. Di qui la riflessione: perchè 3 minuti prima di assegnare la rete alla Salernitana e altrettanti per capire che Bremer avesse preso il pallone di mano, mentre in questo caso nessun controllo al monitor? Più che sospetto anche un contatto iniziale tra Bremer e Piatek”.

DAZN domanda scomoda a Nicola

“Ma è DAZN nel mirino della critica per un post partita che, detto ironicamente, era più in modalità Juventus Channel. Marelli ha parlato mezz’ora dell’episodio del gol annullato, Allegri e Bonucci hanno trovato ogni sorta di giustificazione piuttosto che ammettere che una – presunta -big è stata messa sotto dalla Salernitana in casa sua e che il pareggio è oro colato rispetto a quanto visto nei 90 minuti.

L’apoteosi quando ai microfoni di DAZN è arrivato mister Nicola. Un allenatore che domina la Juve andrebbe accolto diversamente, invece la prima domanda – incalzante – riguardava ancora questa rete del 3-2. Fin troppo signore l’allenatore granata che avrebbe avuto tutti i motivi per andar via. Sky, Rai e altre emittenti nazionali non sono state da meno, in copertina non una super Salernitana spinta da 2000 fantastici tifosi ma Milik, Bonucci e la furia di Allegri. Ma, con un arbitraggio all’altezza, la Salernitana probabilmente avrebbe vinto a mani basse“.