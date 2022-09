Santacroce: “Napoli, solo Kim può arrivare ai livelli di Koulibaly”

Fabiano Santacroce interviene a Radio Punto Nuovo: “Solo Kim può arrivare ai livelli di Koulibaly, ottima mossa del Napoli“. A Punto Nuovo Sport Show, l’ex difensore azzurro dice: “Sulle palle alte il Napoli è migliorato tantissimo con l’arrivo dei nuovi. Kim, Ostigard, Olivera: non solo aggiungono centimetri, ma sono tutti elementi che colpiscono davvero bene di testa. Il Napoli quest’anno è davvero forte, ma occhio ad alzare troppo l’entusiasmo. La squadra c’è, fa divertire, ma andiamo cauti. Come gioco gli azzurri non temono nessuno, anzi. Provano ad imporre la propria identità su qualsiasi campo, che sa attaccare in tanti modi. L’organico di Spalletti è davvero fantastico, nonché molto duttile“.

Poi analizzando la difesa azzurra aggiunge: “ E’ cambiata tanto per l’addio di Koulibaly, uno dei migliori difensori al mondo. Però sono riusciti a trovare l’unico sostituto che può arrivare a quel livello, come Kim. E’ un giocatore importante, diventerà ancora più forte. E non me l’aspettavo, sono sincero. Quando sono andato a vederlo poi ho pensato: ‘Cavolo, ci sono riusciti anche questa volta…’. Tanto di cappello a come ha lavorato il Napoli e come ha lavorato Giuntoli con tutti gli osservatori. Gli altri reparti? Il centrocampo del Napoli è fenomenale. Se sta bene, Zielinski è il giocatore più importante di questo Napoli. Anguissa poi è il re della mediana. E Lobotka è il vero cuore della squadra. Lì ha fatto un lavoro grandissimo Spalletti, ma anche lo stesso calciatore che si è messo in testa il livello che voleva raggiungere“.