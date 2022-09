Fedele contro Sarri: “Volò dal Chelsea già a gennaio. De Laurentiis-Ancelotti? Tutto falso”

Enrico Fedele, nel corso di Marte Sport Live, nega tutto e dà un’altra versione: “Sarri non dice il vero: è De Laurentiis che non vuole parlare con lui, perché il tecnico andò a Ciampino col figlio già a gennaio e prese un volo privato per Londra per accordarsi col Chelsea. Lo so per certo. Fa ridere perché, anche quando Sarri venne a Napoli, il presidente parlò prima con lui e poi esonerò il coach precedente. Parlò sia con lui sia con Mihajlovic, se ben ricordate. Nessuno si è lasciato bene con De Laurentiis, ma le cose non stanno come dice Sarri”.