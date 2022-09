Sarri: “De Laurentiis prese Ancelotti senza avvisarmi, ricordo bruttissimo”

Maurizio Sarri contesta ancora ad Aurelio De Laurentiis la scelta di Carlo Ancelotti senza nessun avviso, lo ribadisce dopo Lazio-Napoli. L’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky si lamenta per il mancato rigore non concesso su Lazzari, ma anche per un presunto fallo di Kim al momento del pareggio.

Durante la diretta di Sky gli chiedono anche un rigore del Napoli e dice: “ Napoli ho bellissimi ricordi ma anche bruttissimi, quando ha preso Ancelotti senza dirmi nulla, c’era un contratto che scadeva ed è stato presentato ancora prima che mi scadesse il contratto. Se ho mai chiarito con De Laurentiis? Alla fine lui ha sempre ragione”. Il tecnico della Lazio sottolinea che quel comportamento di Aurelio De Laurentiis non gli è piaciuto minimante, perché eventualmente si sentiva ancora allenatore del Napoli ed invece il presidente azzurro decise di affidare la squadra all’attuale allenatore del Real Madrid.