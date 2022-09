Sarri non ci sta: “Rigore netto su Lazzari. Arbitri scarsi o malafede. Anche su Kim devo protestare”

Maurizio Sarri tecnico della Lazio parla a Sky al termine del match Lazio-Napoli, l’allenatore contesta per il rigore non dato a Lazzari. Sarri si lamenta molto dell’arbitro Sozza per un rigore non concesso per presunto fallo di Mario Rui su Lazzari, dove nemmeno il Var è intervenuto: “C’è veramente molto poco da commentare il rigore su Lazzari è netto, inoltre c’è anche un fallo netto di Kim sul gol del pareggio del Napoli, il nostro difensore viene spinto. Nell’era del Var questo è impossibile, o sono scarsi o c’è qualcosa che non va. Inoltre in una partita così corretta l’arbitro Sozza ha trovato il modo per ammonire tutti i nostri giocatori. Il responsabile degli arbitri deve prendere dei provvedimenti seri“.

Poi ha aggiunto: “L’allenatore ammette anche che ad inizio secondo tempo siamo stati in grandissima difficoltà, il Napoli poteva vincere la partita anche in un altro modo, ma così ci lascia un pizzico di rabbia, anche perché nel finale di partita siamo ritornati e potevamo segnare. Turnover? Dobbiamo dare un’identità alla squadra prima di cominciare le rotazioni“. Sul Napoli, Sarri ha aggiunto: “Stasera non mi ha ispirato più di tanto (ride ndr) mi fa impressione vedere un Napoli senza Lorenzo (Insigne) e Ciro (Mertens). A Napoli ho bellissimi ricordi ma anche bruttissimi, quando ha preso Ancelotti senza dirmi nulla, c’era un contratto che scadeva ed è stato presentato ancora prima che mi scadesse il contratto“.