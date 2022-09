Sarri si lamenta del mancato rigore su Lazzari. Repice demolisce il tecnico della Lazio

Lazio-Napoli, Maurzio Sarri si lamenta dell’arbitraggio, arriva la risposta da applausi di Francesco Repice.

Maurizio Sarri tecnico della Lazio parla a Sky al termine del match Lazio-Napoli, l’allenatore contesta per il rigore non dato a Lazzari. Sarri si lamenta molto dell’arbitro Sozza per un rigore non concesso per presunto fallo di Mario Rui su Lazzari, dove nemmeno il Var è intervenuto:

“C’è veramente molto poco da commentare il rigore su Lazzari è netto, inoltre c’è anche un fallo netto di Kim sul gol del pareggio del Napoli, il nostro difensore viene spinto. Nell’era del Var questo è impossibile, o sono scarsi o c’è qualcosa che non va. Inoltre in una partita così corretta l’arbitro Sozza ha trovato il modo per ammonire tutti i nostri giocatori. Il responsabile degli arbitri deve prendere dei provvedimenti seri“.

Sarri ha lanciato una frecciatina velenosa anche al presidente De Laurentiis: “”Stasera mi ha ispirato un leggero giramento. Mi fa impressione vedere la squadra senza Lorenzo e Ciro, ne sono rimasti pochi di quelli che c’erano ai miei tempi. Io ho bellissimi ricordi di Napoli e uno brutto che è relativo al presidente che presenta Ancelotti senza dirmi nulla. Quello resta un brutto ricordo, con il presidente non ci ho mai parlato perché tanto ha sempre ragione lui”.

Repice risponde a Sarri

Francesco Repice storico radiocronista di Radio Rai ha risposto alle affermazioni di Maurizio Sarri: “Ieri sera ho assistito ad una partita meravigliosa con un Leao strepitoso. Il Milan è pronto per la Champions League. Sull’Inter c’è molto da fare in difesa perché anche ieri ha fatto registrare degli errori clamorosi. Lazio-Napoli è stata una partita bellissima e rigore o non rigore su Lazzari, i partenopei hanno meritato la vittoria giocando meglio dei biancocelesti“. Questa la risposta da applausi del giornalista.