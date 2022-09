Sarri-Spalletti: due gemelli diversi cresciuti a 35 chilometri di distanza

“Gemelli sì, ma anche diversi, perché pur avendo tanti punti in comune (il gusto per il bel calcio oltre che le comuni origini toscane) hanno modi e atteggiamenti che li mettono spesso su piani contrapposti. La sfida di stasera all’Olimpico è soprattutto la loro sfida. Per Spalletti è l’ennesimo ritorno in uno stadio che per lui ha significato tantissimo (la Roma è stata la sola squadra con cui ha vinto in Italia). Per Sarri è la partita contro la squadra con cui il suo calcio ha toccato il momento più alto, anche se poi è stato con Juve e Chelsea che ha trionfato“, conclude il quotidiano rosa a proposito del duello tra Sarri e Spalletti.