Simeone: “‘A notte napulitana’ la foto sui social fa impazzire i tifosi, e canta ‘Maradò, Maradò’

Sentire La Mano de Dios di Rodrigo nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona è qualcosa di esaltante. Un momento magico, perché quella canzone, già spettacolare, assume un senso assoluto all’interno dello stadio che Diego ha reso immortale.

Ascoltare La Mano de Dios in quello stadio ed essere nato in Argentina, la patria del mito assoluto del calcio mondiale, deve essere un brivido ancora più forte. Lo sa bene Giovanni Simeone, attaccante che ha voluto Napoli a tutti i costi e che al suono di quella melodia non ha resistito, ma ha cominciato a ballare e canticchiare a ritmo di musica, mentre si scaldava con i compagni prima del match con lo Spezia. Simeone ha scelto Napoli anche per la sua storia e per Diego Armando Maradona, questo è sicuro, ecco perché il popolo napoletano lo ha subito adorato. Poi lui li ha ripagati già con un gol in Champions League, il sogno che si avvera, anche se i tifosi azzurri sperano che possa segnarne ancora tanti altri.

Ma Giovanni Simeone sembra già innamorato di Napoli, tanto che in serata ha pubblicato sui social una foto che riprende il golfo di Napoli che può vedere dalla sua attuale residenza. Un golfo illuminato da una luce bellissima, uno spettacolo che farebbe riscaldare qualsiasi cuore. L’argentino ha commentato in napoletano: ” ‘A notte napulitana“.