Dall’Argentina: “Simeone canta la Mano de Dios, che bellissima immagine per il calcio”

Al Diego Armando Maradona, Giovanni Simeone si è allenato cantando La Mano di Dio, euforia in Argentina per il figlio del Cholo.

Simeone che canta la Mano de Dios, durante il riscaldamento è un immagine iconica non solo per i Napoletani ma anche per gli argentini. Il maggior quotidiano Argentini, diario Olè, ha dedicato un articolo a Simeone e al suo bellissimo gesto:

“Giovanni Simeone, attaccante argentino del Napoli, ha lasciato una bellissima immagine a tutti gli appassionati di calcio in vista della partita con lo Spezia sabato scorso cantando la Mano di Dio -canzone mitica dedicata a Diego Armando Maradona- durante il riscaldamento.

Il figlio di Cholo, quando ha sentito che dalle casse del vecchio San Paolo usciva l’iconica melodia del brano interpretato da Rodrigo Bueno, non è riuscito a trattenersi e ha cominciato a cantare “Marado, Marado…“, in onore del Pelusa , il più grande idolo dei napoletani”.

Olè ha poi aggiunto: “Dopo aver visto il video caricato in rete dal Calcio Napoli, i tifosi non si sono presi un secondo per elogiare l’atteggiamento del giocatore 27enne.

“Ti amo, Cholito”, “Semplicemente il nostro terzo miglior numero 9 dopo Higuain e Cavani” e “Questo ragazzo è la felicità personificata” sono stati alcuni dei commenti più importanti dei fan nei confronti dell’ex River”.