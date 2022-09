Simeone o Raspadori: Rangers e Milan, le tappe dei nuovi bomber

Il Napoli prepara la sfida con i Glasgow Rangers in Champions League, ma domenica c’è il Milan, ballottaggio per Simeone e Raspadori. I due attaccanti hanno risposto presente alla chiamata di Spalletti. Simeone ha esordito con gol nel 4-1 con il Liverpool prendendo il posto dell’infortunato Osimhen che tornerà solo dopo la sosta, forse con la Cremonese. Raspadori ha segnato ad un minuto dal 90′ contro lo Spezia, dando tre punti fondamentali al Napoli che gli permettono di andare a Milano a giocarsi la prima sfida scudetto con i rossoneri.

Rangers-Napoli: ballottaggio Raspadori-Simeone

Prima però c’è la Champions League, con un girone che si può già orientare. Con una vittoria in terra Scozzese il Napoli salirebbe a sei punti, mica male dopo due giornate. In questo modo darebbe un primo indirizzo al Girone A di Champions, anche se poi ci sarebbe da chiudere la pratica, ma sarebbe un ottimo viatico. Ed allora si deve scegliere, chi va in campo da titolare in Rangers-Napoli, Raspadori o Simeone? Entrambi sono stati schierati da prima punta da Spalletti, anche se l’ex Sassuolo può giocare pure da esterno mancino o come trequartista. In questo momento il 4-3-3 sembra intoccabile, così come Kvaratskhelia. Secondo Corriere dello Sport è possibile che la scelta ricadrà su Simeone che giocherà dal primo minuto con i Rangers, con Raspadori pronto ad entrare a partita in corso. Jack non ha mai giocato in Champions League e non vede l’ora di esordire. A Glasgow è possibile che parta dalla panchina, ma come sempre darà il massimo quando sarà chiamato a scendere sul terreno di gioco, questo se Spalletti non deciderà di sorprendere tutti e dargli spazio da titolare. L’allenatore è solito fare qualche sorpresa del genere, quindi bisogna attendere almeno la rifinitura di oggi per avere qualche piccola indicazione in più.