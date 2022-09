Sky – Ambrosino al Como, è tutto fatto

Giuseppe Ambrosino è un nuovo giocatore del Como, l’attaccante del Napoli si trasferisce in prestito secco. Il bomber della Primavera del Napoli che ha disputato tutto il precampionato con gli azzurri si trasferirà nell’ambizioso club che milita in Serie B. Il classe 2003 si potrà così misurare con il campionato cadetto e crescere sia dal punto di vista fisico che mentale. Il Napoli punta molto su Ambrosino ecco perché lo ha ceduto solo in prestito, senza alcun diritto di riscatto.

La speranza è che Ambrosino possa fare un percorso simile ad altri giocatori che sono stati mandati in giro a giocare, per poi fare ritorno al Napoli. Ovviamente quello più eclatante è il caso di Insigne, mandato prima a Foggia e poi a Pescara, prima della sua definitiva consacrazione con la maglia azzurra. Ambrosino ha detto di essere innamorato del Napoli, ecco perché anche tra gli obiettivi dell’attaccante di Procida c’è quello di ritornare a giocare di nuovo da protagonista con la maglia azzurra.

Ambrosino a Como andrà a giocare in una società che ha grandi ambizioni, oltre a tantissimi soldi da investire, ma lo sta facendo in maniera oculata. Quest’anno si sono permessi il lusso di poter ingaggiare Fabregas per il centrocampo, mentre tra gli azionisti spunta il nome di Henry giocatore fenomenale dell’Arsenal. Inoltre Ambrosino potrà giocare in uno stadio suggestivo come quello di Como situato proprio vicino al famoso lago.