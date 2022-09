A Sky increduli: “Come ha fatto il Napoli a prendere Kvaratskhelia?”

Kvicha Kvaratskhelia segna un gol bellissimo con la Lazio, a Sky applaudono all’intuizione di calciomercato del Napoli. Anche durante l’intervista a Spalletti gli viene chiesto come ha fatto il Napoli a prendere un giocatore del genere a soli dieci milioni di euro. Il tecnico ha detto che è merito dello scouting, ma lui stesso ha fatto pressioni per averlo in azzurro una volta visti più filmati del giocatore.

Chiarita la questione con l’allenatore del Napoli, sia il conduttore Bonan che gli altri in studio continuano a chiedersi: “Ma come ha fatto il Napoli a prendere un giocatore come Kvaratskhelia a soli 10 milioni di euro?” Gianluca Di Marzio chiarisce che il georgiano non era proprio uno sconosciuto: “Lo volevano tutti i top club inglesi quando era al Rubin Kaza, costava circa 30 milioni di euro. Poi c’è stata la guerra con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e quindi il prezzo è calato di molto. Il Napoli è stato bravo a non perdere mai i contatti con l’agente del giocatore. Così quando ha saputo che Insigne aveva firmato con il Toronto, ha anticipato i tempi e già a marzo del 2022 ha fatto firmare un contratto a Kvaratskhelia“. Di Marzio racconta anche di un retroscena con la visita di Kvaratskhelia a Spalletti nella sua casa di Milano, prima di fare rientro a Tbilisi.