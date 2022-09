Sky – Infortunio Lozano: “Sospetta frattura dello zigomo”

Hirving Lozano è stato vittima di un infortunio dopo uno scontro con Adam Marusic, sospetta frattura per il giocatore messicano. Il calciatore è stato sostituito immediatamente da Politano e si vedeva che non poteva riprendere a giocare.

Infortunio Lozano: accertamenti all’ospedale Gemelli

Lozano è stato trasportato all’ospedale Gemelli di Roma per accertamenti di rito, ma Massimo Ugolini di Sky fa sapere che il giocatore era cosciente. Sulle condizioni di Lozano, Sky fa sapere: “Deve ancora essere ufficializzato ma si sospetta la frattura dello zigomo. Ora si faranno tutti gli esami di rito e poi si valuterà l’entità di quanto accaduto“. Di certo l’infortunio di Lozano non è una bella notizia per Luciano Spalletti in vista della sfida con il Liverpool in Champions League. Gli azzurri giocheranno mercoledì contro la squadra inglese ed a questo punto sembra del tutto improbabile che il messicano possa rientrare tra i protagonisti. In campo ci può andare Politano che in Lazio-Napoli ha fatto vedere sicuramente delle buone cose. La squadra azzurra sulle fasce non ha tantissimi ricambi, anche se Zerbin può giocare come esterno destro o sinistro, così come Elmas e Raspadori possono andare a giocare da esterni d’attacco anche se non è quello il loro ruolo naturale. Le valutazioni sulle condizioni di Lozano, ma anche sul suo eventuale sostituto saranno fatte in questi giorni. In ogni caso Spalletti ha in rosa giocatori adattabili, anche se nessuno ha le stesse caratteristiche del messicano che in questo inizio di stagione è stato uno dei punti fermi della formazione partenopea.