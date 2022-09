Sky Napoli-Liverpool: le novità di formazione, Klopp recuperare Nunez, Napoli con Osimhen

Ultime novità di formazione da parte di Sky per Napoli-Liverpool, Osimhen al centro dell’attacco per Spalletti, Klopp recupera Darwin Nunez. Il tecnico degli inglesi deve comunque fare a meno a centrocampo di Henderson, uno dei cardini della mediana insieme a Thiago Alcantara che è convocato ma non dovrebbe partire titolare. Recuperato invece l’attaccante ex Benfica, Darwin Nunez. In difesa ci sarà Gomez al fianco di Van Dijk.

Nel Napoli ci sarà Osimhen al centro dell’attacco, il nigeriano ha svolto tutto l’allenamento con i compagni ed è regolarmente convocato. In attacco spazio a Politano che prende il posto di Lozano che non è al meglio della condizione ma può entrare nella ripresa. Partono dalla panchina anche Raspadori, Ndombele e Simeone, ma saranno pronti ad entrare in campo qualora ce ne fosse bisogno.

Napoli-Liverpool le probabili formazioni di Sky