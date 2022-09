Sky – Napoli, niente Navas e Cristiano Ronaldo: tutto saltato

Cristiano Ronaldo e Keylor Navas non vestiranno la maglia del Napoli, lo fa sapere Luca Marchetti di Sky. Secondo l’esperto di mercato della piattaforma satellitare, non ci sono più i tempi per portare i due giocatori in azzurro. “Il Manchester United – dice a Radio Marte -ha fatto sapere di considerare chiuso il suo mercato. Non ci sono i tempi per concludere un’operazione così importante. Lo stesso discorso vale per la pista Keylor Navas: non c’è accordo tra l’estremo difensore ed il Paris Saint-Germain, servirebbe troppo tempo per permettergli di svincolarsi. Di certo, il Napoli non lo prenderà con la formula del prestito. Anche per lo svincolo, però, la deadline è troppo stretta. Ricordiamo che, per regolamento, lo svincolo deve avvenire all’interno delle finestre di mercato, non può verificarsi al di fuori di esse“.

Niente da fare dunque per l’arrivo di Navas e Cristiano Ronaldo al Napoli, nonostante da stamattina siano rimbalzate ancora voci sulla possibilità di un loro arrivo in azzurro in extremis. La squadra di Spalletti con ogni probabilità rimarrà così com’è. Fatta invece per la cessione di Ounas al Lille, il giocatore è già in viaggio per la Francia. Mentre Ambrosino è stato ceduto in prestito al Como. Marchetti inoltre fa sapere che il Milan ha preso Sergino Dest dal Barcellona per sostituire l’infortunato Florenzi.