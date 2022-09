Sky – Spalletti sceglie Raspadori, le probabili formazioni di Milan-Napoli

Milan-Napoli le probabili formazioni di Sky per il match che si gioca alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano. Le due squadre si sfidano per il vertice della classifica di Serie A, in un match non decisivo ma sicuramente importante per l’autostima delle due squadre.

Milan-Napoli: le probabili formazioni

Secondo quanto riferisce Sky nel Milan pioli ha scelto Saelemaekers a posto dello squalificato Leao, ma c’è anche un altro dubbio in casa rossonera con Messias e Krunic che si giocano un posto da titolare per giocare sulla trequarti alle spalle di Giroud, unica punta centrale a disposizione di Pioli. I rossoneri, infatti, devono fare a meno di Ibrahimovic, Rebic e Origi.

Nel Napoli Spalletti lancia Raspadori dal primo minuto al posto di Osimhen. L’attaccante italiano preferito a Simeone che ha giocato titolare in Champions League contro i Rangers. Secondo la redazione di Sky Mario Rui sarà titolare in difesa e non ci sarà Olivera dal primo minuto. Mentre in attacco c’è Politano e non Lozano, ma dalle nostre informazioni pare che il messicano possa essere la vera sorpresa di Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti