Sorpresa Ndombele: Ibrox la cattedrale per abbandonare la maliconia

Tanguy Ndombele è entrato a sette minuti dalla fine in Rangers-Napoli, segnando anche un gol. Una rete che ha chiuso definitivamente la partita ma che è benzina nel motore della fiducia del giocatore francese. Ndombele è arrivato come potenziale campione, visto che con il Lione aveva fatto vedere grandi cose. Poi al Tottenham non ha rispettato le attese ed ora si trova a Napoli per rilanciarsi. Le sue qualità tecniche sono fuori da ogni dubbio, ecco perché il Tottenham si è cautelato sul riscatto di Ndombele, ma il francese non è ancora in perfette condizioni.

Napoli: Ndombele per cambiare marcia

“La vera sorpresa è Tanguy Ndombele, – scrive Corriere dello Sport – un grande centrocampista che si è immalinconito al Tottenham e ha scelto Napoli per rilanciarsi. È arrivato in gruppo in condizioni non buone, ha giocato due tempi in Serie A contro Lecce e Spezia senza mai piacere, ma nell’atmosfera da Champions League ha sfruttato al massimo i sette minuti più recupero che gli ha concesso Spalletti. Nell’Europa dei grandi non segnava da quattro anni: novembre 2018, erano i tempi felici del Lione. Il gol del 3-0 può essere il punto di partenza della sua nuova vita“. Strappare il posto a Lobotka non sarà semplice, ma Ndombele può giocare anche mezz’ala in un centrocampo a tre e questo gli permette di stare più avanzato. “Se Ndombele si mette a disposizione così, ci dà un grande sostegno. A Glasgow ha vinto dei contrasti importanti e ha fatto anche gol. Sono segnali positivi” ha detto Spalletti.