Sosa: “Il Napoli ha un giocatore disumano. L’ho visto a Castel Volturno. Vi racconto”

Il Pampa Sosa ha parlato di Milan-Napoli, e si è soffermato in particolare su un giocatore azzurro: “è una iradiddio”.

Roberto Sosa, detto il Pampa, ai microfoni di Televomero ha parlato di Milan-Napoli. L’ex attaccante azzurro ha poi rivelato di essere stato al centro tecnico di Castel Volturno e di essere rimasto impressionato da un calciatore del Napoli.

Milan-Napoli, Spalletti deve puntare su Giacomo Raspadori o Giovanni Simeone?: “Con Raspadori il Napoli sarebbe troppo leggero in attacco. Per questo momento toccherà all’argentino giocare dal primo minuto. Non è partito titolare con lo Spezia perché Spalletti voleva preservare inizialmente il Cholito in vista dei Rangers“.

L’ex attaccante del Napoli, Roberto Sosa, nel corso del suo intervento a Giochiamo d’Anticipo, su Televomero ha poi rivelato: “Sono andato a vedere il Napoli a Castel Volturno. Ho avuto modo di seguire gli allenamenti e ho visto un calciatore disumano, terribile: Victor Osimhen. Credetemi: non è un giocatore normale, si allena in un modo diverso dagli altri, il centravanti nigeriano è una iradiddio. Poche volte nella mia vita ho visto un giocatore simile“.