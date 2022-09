Sosa: “Spalletti ha il suo carattere: una volta mi cacciò dall’allenamento”

Roberto Sosa entra nel dettaglio e svela anche un aneddoto dell’esperienza ad Udine che i due hanno condiviso tra il 2001 ed il 2002. In due fasi diverse El Pampa è stato allenato dall’attuale trainer del Napoli, prima del suo prestito al Boca Juniors. Ora a distanza di anni lo sta seguendo nella città con cui ha legato di più da calciatore: “Secondo il mister non correvo, per questo motivo mi mandò fuori. Io gli risposi in spagnolo, ma non posso svelarvi il contenuto delle mie parole (ride, ndr). Mi fido della personalità di Luciano Spalletti, sono convinto che abbia il polso della situazione. Il mister sa gestire determinati momenti ed è consapevole di cosa non è andato nel verso giusto nel corso della passata annata calcistica”.