Corriere dello Sport – Sostituto Osimhen: Raspadori in vantaggio su Simeone

Victor Osimhen si è fermato per infortunio il suo sostituto può essere Giacomo Raspadori in vantaggio su Giovanni Simeone. L’argentino è entrato ed ha segnato dopo pochi minuti in Napoli-Liverpool ma per caratteristiche è proprio l’ex Sassuolo che può maggiormente emulare i movimenti ad attaccare la profondità del nigeriano. In rosa un altro giocatore come Osimhen non c’è (almeno quattro settimane di stop per l’attaccante nigeriano) quindi inevitabilmente il gioco del Napoli dovrà cambiare, ma Spalletti al suo arco ha diverse frecce e sta scegliendo quale scagliare per continuare il magic moment della sua squadra.

Napoli-Spezia: Rapadori sostituto Osimhen

Sono ore di profonda riflessione da parte di Luciano Spalletti che vuole assolutamente continuare a fare punti dopo la vittoria con la Lazio. Il Napoli dopo il passo falso con il Lecce in casa non si può più permettere di fermarsi ancora. Ecco perché c’è bisogno di tutto il potenziale a disposizione per vincere una partita che sarà molto diversa da quella con il Liverpool. Non ci saranno in campo Salah, Van Dijk e altri campioni, ma lo Spezia potrebbe non lasciare gli stessi spazi dei Reds ed è una situazione che il Napoli soffre. Spalletti in questi pochi giorni a disposizione ha dovuto mettere subito in riga la sua squadra, farla ritornare sui binari giusti. Ma ha dovuto anche trovare il sostituto di Osimhen, individuato in Raspadori. Questa è l’indicazione che viene data da Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo “Jack è in vantaggio nel ballottaggio con Simeone, grande protagonista con il Liverpool“. Ma comunque ci sono anche altri ‘problemi’ di formazione per Spalletti: “Dovrebbero riposare Kim e Anguissa, finora sempre presenti, e poi rispetto alla Champions anche Olivera e Politano” scrive Corriere dello Sport.