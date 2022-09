Spalletti a sorpresa: niente ritiro per Napoli-Liverpool, ecco il piano della giornata

Ultime novità per Napoli-Liverpool, non ci sarà nessun ritorno da parte degli uomini di Luciano Spalletti prima della Champions League. Una mossa a sorpresa quella del tecnico del Napoli che viene svelata da Corriere dello Sport. Gli azzurri non hanno passato la notte insieme prima della prima partita del Gruppo A di Champions League per la stagione 2022/23.

Napoli niente ritiro prima della Champions League

Luciano Spalletti ha voluto che i suoi giocatori trascorressero con la famiglia la serata prima dell’esordio con il Liverpool. La squadra si riunirà questa mattina al training center di Castel Volturno per svolgere la rifinitura, poi pranzo e si starà insieme fino al calcio d’inizio. Oggi ci sono da verificare anche le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è in dubbio per Napoli-Liverpool, ma vuole fare di tutto per scendere in campo dal primo minuto.