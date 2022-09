Spalletti-Auriemma botta e risposta in sala stampa: “È da un anno e mezzo che parla di me…” VIDEO

Luciano Spalletti e Raffaele Auriemma protagonisti di un botta e risposta nel corso della conferenza stampa tenuta dal tecnico.

Raffele Auriemma e Luciano Spalletti hanno dato vita ad un vivacissimo botta e risposta durante la conferenza stampa tenuta dal tecnico dopo Napoli-Spezia:



“Finalmente ho il piacere di vederla, ha esordito Spalletti alla vista di Auriemma, lei dice tante cose su di me. Quando ho litigato con lo spogliatoio? Non è vero? La prossima volta le porto l’audio, mi risponde? Quando avrei litigato con lo spogliatoio e stavo sulle scatole a tutti i giocatori? È da un anno e mezzo che lei parla di me e non ho mai avuto il piacere di conoscerla. Dovrebbe farsi vedere qualche volta”.

Immediata la replica di Raffaele Auriemma a Spalletti: “Mister, ci sarà stato un equivoco. Io non ho mai detto certe cose. L’ho criticata, questo sì, ma lo faccio con tutti. Le devo dire che oggi è stato perfetto, ha gestito al meglio anche il turnover”.

Spalletti ha immediatamente replicato al giornalista napoletano: “Oggi sono stato perfetto? La ringrazio. Io però non ho mai litigato con nessuno, mi dispiace quando me lo sento dire. Ho litigato con qualcuno in passato. Totti e Icardi? Non voleva dire questo?“.