Spalletti: “Ieri l’operazione alla clavicola. Ringrazio la talpa di Castel Volturno”

Conferenza stampa pre-partita per Luciano Spalletti, alla vigilia del big match del girone A di Champions League tra Napoli e Liverpool. Dalla sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno, l’allenatore toscano risponde alle domande dei giornalisti e dedica la parte iniziale della conferenza all’infortunio alla clavicola che lo ha obbligato a non prendere parte alla rifinitura di ieri mattina. Al suo fianco il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Luciano Spalletti spiega cosa è accaduto e l’iter che ha vissuto ieri, dall’infortunio al viaggio a Milano fino all’operazione ed il ritorno a Napoli: “E’ stata riscontrata la frattura della clavicola, poi tramite i medici ci siamo messi in contatto col nostro riferimento Castagna, a Milano sono stati gentilissimi. 7 ore di viaggio, alle 4 mi hanno atteso, hanno fatto ulteriori accertamenti, alle 11 hanno trovato uno spazio per operarmi, sono uscito alle 3 e mi hanno dimesso alle 7. Tramite un amico sono tornato a Castel Volturno stanotte, è tutto ok, ho saltato solo l’allenamento di ieri, ma ho il mio capitano qui per appoggiarmi (ride, ndr). Porterò un tutore per un mese, mi hanno applicato una placca e sette viti”.

Infine la chiusura polemica: “Ringrazio anche la talpa di Castel Volturno che ha diffuso la notizia, ce ne sono in ogni centro e c’è anche qui. C’è chi vive per queste cose qui altrimenti non ha spazio sui giornali”.