Gallo: “Spalletti più comunista di Sarri. I rigori? Li farei battere al più forte in rosa”

Gallo ha poi proseguito: “Non è un caso che queste soddisfazioni stiano arrivando adesso, con un Napoli fortemente cambiato. Le vittorie recenti a cui stiamo assistendo sono le vittorie del mercato, perché hanno visto i nuovi acquisti grandi protagonisti. Anche Giovanni Simeone, ieri, mi è piaciuto”.

“Kalidou Koulibaly era in panchina, nella partita di Champions contro il Salisburgo. Questo non significa che sia scarso, ma secondo me il gruppo vecchio andava smantellato molto prima: quella squadra è sempre arrivata ad un passo dalla vittoria ed ha sempre perso. La squadra attuale, invece, come dice anche Spalletti, ha carattere: le manca quel carico di ‘sconfittismo’ che avevano i giocatori precedenti”.