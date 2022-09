Spalletti in conferenza stampa: “La Lazio presserà alto. Ndombele gran giocatore. Su Raspadori e Kvara…

A che punto sono, con la preparazione atletica e tattica, i nuovi arrivati? “Sono a buon punto: si comincia a conoscersi. Si fanno delle sintesi di quella che è la nostra partita, dell’avversario che andiamo ad incontrare. Si comincia a parlare di quello che è il nostro calcio, la cosa che vorremmo andare ad offrire in termini di spettacolo e di gioco di squadra. Secondo me, siamo ad un buon punto. Negli allenamenti, la palla gira abbastanza bene e si va anche con i ritmi e la velocità giusta. Bisogna andare forte. Molte fasi della parti vanno fatte il più forte possibile. Quando ci annullano la pressione, bisogna saper ritrovare lo schema base di squadra. Dobbiamo essere pronti a sterzare dall’altra parte. Va fatto tutto in maniera forte e continua per ritrovare il blocco-squadra”.

Messaggio ai tifosi dopo il mercato? “Sono felicissimo di essere l’allenatore del Napoli, le mie ambizioni sono di un livello che non so se altri possono arrivarci, ma che non garantisco niente. Io faccio ciò che mi è richiesto, se non sono gradito a tutti (ride, ndr), la mia risposta è questa”.

Raspadori trequartista, ma nel tridente dove può giocare? “E’ uno duttile, uno che va in questi vuoti, li riconosce, la palla addosso la sa reggere, non gli dà fastidio la marcatura perché ha forza. In questa liquidità di calcio può fare l’esterno, la mezzala, la punta, il trequartista, si adatta a quello che dicevamo prima”.

Con Lobotka il pallone gira veloce, senza di lui che soluzione si può trovare? “Tanguy (Ndombele ndr) è un gran calciatore, deve conoscere delle cose, adattarsi al nostro calcio, ma è un gran calciatore, sa farla muovere veloce, il rumore quando passa lo si sente, è uno che ha sempre lo specchietto retrovisore ben posizionato, quando guarda davanti ha imbucate di grandissima qualità, ha tiro, buon impatto fisico, bisogna un po’ elevare il tutto e farlo giocare qualche volta…”.